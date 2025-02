Puttane: La profezia della pace

Il giornalista Michele Santoro ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’Europa riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina, definendo "putt****e" le affermazioni sull’esigenza di armarsi. Ospite della trasmissione DiMartedì su La7, ha espresso preoccupazione per il fatto che la pace stia per essere raggiunta solo ora che i leader europei vogliono avere voce in capitolo. Santoro ha sottolineato che la guerra non finirà finché non ci sarà un dialogo tra Putin e gli Stati Uniti. Ha osservato che il recente vertice a Parigi ha visto finalmente un confronto tra americani e russi, suggerendo che questo sia il motivo per cui il conflitto potrebbe giungere a una conclusione.

Durante il dibattito, il conduttore Giovanni Floris ha chiesto il motivo per cui il dialogo tra i leader europei sia visto negativamente. La risposta di Santoro è stata che l’Europa, in passato, ha sostenuto le azioni americane senza obiezioni, ma ora che si parla di pace, essa cerca di intromettersi. Santoro ha denunciato il fatto che l’Unione Europea spende per le armi cinque volte il budget della Russia, nonostante la disparità di popolo e la mancanza di fondi per servizi essenziali come la salute e l’istruzione. Ha messo in discussione la narrazione che la Russia rappresenti una minaccia per l’Europa, evidenziando l’incapacità russa di conquistare anche solo il Donbass.

Anche Alessandro Di Battista ha condiviso critiche sull’Europa, descrivendo i leader europei in foto al vertice di Parigi come politici falliti, in uno scenario in cui gli stati membri non sembrano contare nulla a livello globale.