Putin torna negli Stati Uniti: l’incontro decisivo in Alaska

In un contesto di tensioni internazionali, si segnala la prossima visita di Vladimir Putin negli Stati Uniti, la prima dal 2015. L’incontro con Donald Trump è previsto per il 15 agosto in Alaska, come annunciato dallo stesso ex presidente americano sulla sua piattaforma sociale.

L’ultima volta che Putin si era recato negli USA risale a settembre 2015. Da allora, l’unica interazione tra il presidente russo e un leader americano è stata a Ginevra nel 2021, quando incontrò Joe Biden prima dell’invasione dell’Ucraina. Durante il primo mandato di Trump, i due si erano incontrati sei volte, mentre prima di lui, Putin aveva avuto nove incontri con Barack Obama e ben ventotto occasioni di dialogo con George W. Bush.

Mentre si prepara questo incontro significativo, la situazione in Ucraina continua a evolversi. Le difese aeree russe hanno dichiarato di aver abbattuto 21 droni ucraini in diverse zone, tra cui il Mar d’Azov e la Crimea, durante la mattinata. Il ministero della Difesa russo ha comunicato che, solo nella notte precedente, le forze russe avevano distrutto altri 97 droni.

Dall’altro lato, l’Aeronautica militare di Kiev ha riferito che durante attacchi notturni russi, ha neutralizzato 16 droni su 47 lanciati, insieme a un missile Iskander-K diretto verso Dnipro. Attacchi che hanno colpito le aree di frontiera nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Donetsk, evidenziando l’intensificarsi delle ostilità tra Ucraina e Russia.