Putin si scusa per il disastro aereo in Cecenia

Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto recentemente, durante un incontro a Dushanbe con il suo omologo azero Ilham Aliyev, la responsabilità della Russia nell’incidente aereo avvenuto a Grozny. Secondo Putin, due missili della contraerea russa hanno esploso vicino a un aereo della Azerbaijan Airlines, che stava volando sopra Grozny e cercava di atterrare. Questo episodio, accaduto durante un attacco di droni ucraine, ha portato alla morte di 38 delle 67 persone a bordo.

Putin ha sottolineato che i missili non hanno colpito direttamente l’aereo, ma sono esplosi a dieci metri di distanza, causando danni probabilmente a causa di frammenti. Dopo lo schianto, il presidente russo si era già scusato con l’Azerbaigian e aveva espresso condoglianze alle famiglie delle vittime. Nonostante ciò, l’incidente ha innescato un deterioramento nei rapporti tra Mosca e Baku.

In base ai dati delle scatole nere, l’aereo, un Embraer 190, aveva ricevuto l’opzione di atterrare all’aeroporto russo di Makhachkala, ma l’equipaggio ha deciso di tornare a Baku, deviando invece verso il Kazakhstan, dove ha infine subito un incidente durante un tentativo di atterraggio di emergenza.

Putin ha concluso affermando che la Russia si impegnerà a risarcire i danni causati da questa tragica vicenda, attribuendo le cause principali alla presenza dei droni ucraini e ai malfunzionamenti del sistema di difesa aerea russo.