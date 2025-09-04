24.1 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Attualità

Putin sfida Zelensky mentre cresce la tensione in Ucraina

Da StraNotizie
Putin sfida Zelensky mentre cresce la tensione in Ucraina

Putin ha invitato Zelensky ad incontrarlo a Mosca, proponendo un colloquio che Kiev giudica inaccettabile. Secondo il presidente russo, ci sono possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina “se prevarrà il buonsenso”, diversamente, ha avvertito, Mosca raggiungerà i suoi obiettivi attraverso mezzi militari. Trump ha annunciato che parlerà nuovamente con Putin nei prossimi giorni.

A Parigi si svolge un vertice dei “Volenterosi”, con la partecipazione in collegamento di Giorgia Meloni. Qui, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha affermato che la sicurezza dell’Ucraina equivale alla sicurezza dell’Europa e che si sta lavorando a un piano per garantire una pace duratura. Intanto, Ursula von der Leyen ha ribadito l’importanza di trasformare l’Ucraina in una “fortezza d’acciaio” e ha presentato l’idea di una forza multinazionale a sostegno del paese invaso.

Parallelamente, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver preso il controllo di un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, notizia non verificabile al momento. Le forze russe continuano a bombardare l’Ucraina, con recenti attacchi che hanno colpito Odessa e Kharkiv, causando feriti.

In un altro sviluppo, il vice ministro degli Esteri russo ha criticato Kiev e i suoi alleati europei per non aver dimostrato volontà di cercare soluzioni pacifiche. È stato anche sottolineato che non sarà discussa la presenza di truppe straniere in Ucraina, con affermazioni che le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina rappresentino una minaccia per l’Europa.

Articolo precedente
Captrain Italia si unisce a Fermerci per il trasporto merci
Articolo successivo
Gossip dal Lido: Look e Amore alla Mostra di Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.