Putin sfida Zelensky mentre cresce la tensione in Ucraina

Putin ha invitato Zelensky ad incontrarlo a Mosca, proponendo un colloquio che Kiev giudica inaccettabile. Secondo il presidente russo, ci sono possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina “se prevarrà il buonsenso”, diversamente, ha avvertito, Mosca raggiungerà i suoi obiettivi attraverso mezzi militari. Trump ha annunciato che parlerà nuovamente con Putin nei prossimi giorni.

A Parigi si svolge un vertice dei “Volenterosi”, con la partecipazione in collegamento di Giorgia Meloni. Qui, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha affermato che la sicurezza dell’Ucraina equivale alla sicurezza dell’Europa e che si sta lavorando a un piano per garantire una pace duratura. Intanto, Ursula von der Leyen ha ribadito l’importanza di trasformare l’Ucraina in una “fortezza d’acciaio” e ha presentato l’idea di una forza multinazionale a sostegno del paese invaso.

Parallelamente, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver preso il controllo di un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, notizia non verificabile al momento. Le forze russe continuano a bombardare l’Ucraina, con recenti attacchi che hanno colpito Odessa e Kharkiv, causando feriti.

In un altro sviluppo, il vice ministro degli Esteri russo ha criticato Kiev e i suoi alleati europei per non aver dimostrato volontà di cercare soluzioni pacifiche. È stato anche sottolineato che non sarà discussa la presenza di truppe straniere in Ucraina, con affermazioni che le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina rappresentino una minaccia per l’Europa.