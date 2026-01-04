14 C
Putin rifiuta la pace in Ucraina

Dopo l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Trump a Mar-a-Lago, la situazione sembrava cautamente ottimistica. Zelensky aveva accettato diversi punti di un piano di pace e Trump aveva dichiarato di essere disposto a visitare l’Ucraina per convincere il parlamento a concedere territori. Trump ha affermato che la fine della devastante guerra era “più vicina che mai”.

Tuttavia, il dittatore russo Vladimir Putin ha scelto di rispondere con menzogne, odio e morte. Ha affermato che gli ucraini avevano lanciato droni per ucciderlo in una delle sue residenze e che, di conseguenza, i russi dovevano essere “più rigidi” nelle negoziazioni. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sostenuto che non c’era altra scelta.

Questo incidente è stato criticato, soprattutto considerando che la Russia ha lanciato 131 droni su Kiev e altre città durante il Natale, uccidendo sette civili. La Russia ha anche kidnappato bambini, torturato e giustiziato prigionieri. Inoltre, Mosca ha tentato più volte di assassinare Zelensky. L’attacco a Putin, se fosse realmente avvenuto, sarebbe quindi giustificato.

Tuttavia, è probabile che l’attacco non sia mai avvenuto. Zelensky ha vigorosamente negato l’accaduto e Peskov ha affermato che i russi non potevano fornire prove, chiedendo alla stampa di “credere alla parola del Cremlino”.

La guerra di Putin è stata definita una menzogna, una “operazione militare speciale” per “de-nazificare” un paese che non è governato da nazisti. In questo caso, il buon senso suggerisce che la storia sia stata inventata o esagerata per dare alla Russia una scusa per rifiutare i progressi di Trump.

Putin non è visto come un interlocutore onesto che possa comprendere la ragione, ma come un elemento che si oppone all’agenda di Trump in tutto il mondo. La Russia ha a lungo sostenuto l’Iran e ha lanciato recentemente tre satelliti di comunicazione per il regime islamico. Inoltre, Putin sostiene il regime corrotto e trafficante di droga di Nicolas Maduro in Venezuela e si oppone alle operazioni di Trump lì.

La risposta non dovrebbe essere più concessioni, ma un aumento delle pressioni. Kyiv ha fatto la sua parte e la responsabilità dovrebbe essere di Putin per aumentare le sanzioni e inviare più armi letali in Ucraina. Nonostante la sua sfida, le azioni di Putin sembrano quelle di una situazione interna in deterioramento, con un’economia stagnante e una propaganda che sta fallendo. La vittoria di Putin non è né imminente né inevitabile.

