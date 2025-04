Putin: ‘Pronto al cessate il fuoco, ma ci sono troppe questioni irrisolte’

Mentre la Russia aumenta gli attacchi con missili e droni, il Cremlino si apre a una possibile tregua, sebbene l’accordo sembri ancora lontano. Nel frattempo, una delegazione ucraina si recherà a Washington per discutere su un accordo riguardante i materiali critici. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire “Notizie dall’Ucraina” su diverse piattaforme come YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e Audible, nonché sul sito di Adnkronos.