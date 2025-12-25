10.6 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Politica

Putin invia auguri a Trump

Da stranotizie
Putin invia auguri a Trump

Il Cremlino gioca su due registri: cortesia diplomatica verso Donald Trump e sospensione del discorso sullo stato della nazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di auguri di Natale al presidente degli Stati Uniti, ma non è prevista una telefonata. Il telegramma di Natale a Trump è un gesto di ordinaria diplomazia che assume un valore politico, segnalando che il canale Mosca-Washington resta aperto.

L’assenza di una telefonata è stata esplicitamente sottolineata, coerenza con quanto ripetuto nelle ultime settimane. Il Cremlino preferisce pazientare finché non maturano le condizioni politiche. Il telegramma a Trump si inserisce in una cornice comunicativa più ampia: Putin ha moltiplicato i messaggi diretti a leader stranieri per ribadire che la Russia non è isolata.

Il Cremlino ha usato con accortezza lo strumento della telefonata presidenziale, consapevole del suo peso politico e mediatico. La gestione del “quando” parlare con Trump è stata oscillante ma calcolata. L’assenza del discorso annuale al Parlamento è la notizia più dirompente per la politica russa. Il discorso annuale è il momento in cui il presidente “valuta lo stato del Paese” e indica le direttrici di politica interna ed estera per l’anno successivo.

La rinuncia rappresenta la sospensione di una prassi che contribuisce a scandire il tempo istituzionale della Federazione. Non è la prima volta che Putin ha omesso l’allocuzione, già nel 2017 e nel 2022. Il pattern è chiaro: nei passaggi in cui la priorità è la gestione delle crisi o delle trattative internazionali, il Cremlino privilegia la comunicazione “dal vivo”.

L’indicazione “non è prevista una telefonata” ha una valenza pratica e tattica. Il Cremlino conserva la leva di una telefonata come evento a sé, da spendere quando potrà massimizzarne l’impatto. La gestione del “quando” parlare con Trump è stata oscillante ma calcolata: nelle fasi più intense delle trattative informali su un possibile percorso di cessazione del fuoco, Peskov ha più volte frenato o rimandato.

La scelta di non pronunciare il discorso annuale al Parlamento è una sospensione di una prassi che contribuisce a scandire il tempo istituzionale della Federazione. L’assenza del discorso priva la Duma e il Consiglio della Federazione di un indirizzo programmatico unico, utile a coordinare politiche economiche, sociali e di sicurezza.

Il telegramma di Natale a Trump arriva mentre il Cremlino dichiara di star “analizzando” documenti statunitensi su un possibile accordo di pace in Ucraina. La tempistica non è casuale: il messaggio augurale è una cortesia, ma segnala anche un canale politico che resta operativo. Il Cremlino considera insufficienti le modifiche europee e ucraine a proposte statunitensi circolate nelle scorse settimane.

La dialettica “rituale interno sospeso/canali esterni attivi” si spiega con tre priorità: la gestione del dossier Ucraina, la ricalibratura dei rapporti con gli Stati Uniti e la rappresentazione di una Russia resiliente che parla da pari con i grandi del mondo. Messaggi simbolici come gli auguri a Trump disegnano una comunicazione esterna coerente: la Russia è dentro reti alternative e guarda oltre l’Occidente.

Per l’Unione Europea, la combinazione di segnali odierni rafforza l’idea di una Russia concentrata sull’arena internazionale e sull’interlocuzione con Washington. Per l’Italia, impegnata a sostenere l’Ucraina in coordinamento con i partner europei e atlantici, è il momento di tenere alta l’attenzione su tre dossier: l’energia, la tenuta dell’industria e la postura diplomatica in sede UE.

Articolo precedente
Morto Simone Cicero punto di riferimento volley Ragusa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Spettacolo di beneficenza a Ravenna

Concerto di Natale a Chiavari

Natale a Roma

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.