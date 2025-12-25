Putin invia auguri a Trump

Il Cremlino gioca su due registri: cortesia diplomatica verso Donald Trump e sospensione del discorso sullo stato della nazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di auguri di Natale al presidente degli Stati Uniti, ma non è prevista una telefonata. Il telegramma di Natale a Trump è un gesto di ordinaria diplomazia che assume un valore politico, segnalando che il canale Mosca-Washington resta aperto.

L’assenza di una telefonata è stata esplicitamente sottolineata, coerenza con quanto ripetuto nelle ultime settimane. Il Cremlino preferisce pazientare finché non maturano le condizioni politiche. Il telegramma a Trump si inserisce in una cornice comunicativa più ampia: Putin ha moltiplicato i messaggi diretti a leader stranieri per ribadire che la Russia non è isolata.

Il Cremlino ha usato con accortezza lo strumento della telefonata presidenziale, consapevole del suo peso politico e mediatico. La gestione del “quando” parlare con Trump è stata oscillante ma calcolata. L’assenza del discorso annuale al Parlamento è la notizia più dirompente per la politica russa. Il discorso annuale è il momento in cui il presidente “valuta lo stato del Paese” e indica le direttrici di politica interna ed estera per l’anno successivo.

La rinuncia rappresenta la sospensione di una prassi che contribuisce a scandire il tempo istituzionale della Federazione. Non è la prima volta che Putin ha omesso l’allocuzione, già nel 2017 e nel 2022. Il pattern è chiaro: nei passaggi in cui la priorità è la gestione delle crisi o delle trattative internazionali, il Cremlino privilegia la comunicazione “dal vivo”.

L’indicazione “non è prevista una telefonata” ha una valenza pratica e tattica. Il Cremlino conserva la leva di una telefonata come evento a sé, da spendere quando potrà massimizzarne l’impatto. La gestione del “quando” parlare con Trump è stata oscillante ma calcolata: nelle fasi più intense delle trattative informali su un possibile percorso di cessazione del fuoco, Peskov ha più volte frenato o rimandato.

La scelta di non pronunciare il discorso annuale al Parlamento è una sospensione di una prassi che contribuisce a scandire il tempo istituzionale della Federazione. L’assenza del discorso priva la Duma e il Consiglio della Federazione di un indirizzo programmatico unico, utile a coordinare politiche economiche, sociali e di sicurezza.

Il telegramma di Natale a Trump arriva mentre il Cremlino dichiara di star “analizzando” documenti statunitensi su un possibile accordo di pace in Ucraina. La tempistica non è casuale: il messaggio augurale è una cortesia, ma segnala anche un canale politico che resta operativo. Il Cremlino considera insufficienti le modifiche europee e ucraine a proposte statunitensi circolate nelle scorse settimane.

La dialettica “rituale interno sospeso/canali esterni attivi” si spiega con tre priorità: la gestione del dossier Ucraina, la ricalibratura dei rapporti con gli Stati Uniti e la rappresentazione di una Russia resiliente che parla da pari con i grandi del mondo. Messaggi simbolici come gli auguri a Trump disegnano una comunicazione esterna coerente: la Russia è dentro reti alternative e guarda oltre l’Occidente.

Per l’Unione Europea, la combinazione di segnali odierni rafforza l’idea di una Russia concentrata sull’arena internazionale e sull’interlocuzione con Washington. Per l’Italia, impegnata a sostenere l’Ucraina in coordinamento con i partner europei e atlantici, è il momento di tenere alta l’attenzione su tre dossier: l’energia, la tenuta dell’industria e la postura diplomatica in sede UE.