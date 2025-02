Putin celebra i soldati russi impegnati in Ucraina: ‘Difendono il futuro della nostra nazione’

Nel suo videomessaggio per la Giornata del Difensore della Patria, Vladimir Putin ha elogiato i soldati russi impegnati nel conflitto in Ucraina, affermando che stanno difendendo il futuro della Russia. Ha sottolineato il loro coraggio e determinazione, promettendo un maggiore sostegno per il personale militare. Putin ha inoltre annunciato che saranno forniti nuovi armamenti e equipaggiamenti per potenziare l’esercito russo. La sua dichiarazione mira a rafforzare il morale delle truppe e a sottolineare l’importanza della loro missione. Questo discorso si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale e di difficoltà logistiche nel conflitto. La leadership russa continua a presentare la guerra in Ucraina come una battaglia fondamentale per la sicurezza e l’integrità nazionale. Tali affermazioni sono destinate a mantenere alta la motivazione tra le forze armate e a giustificare l’escalation delle operazioni militari. Inoltre, il supporto per le Forze Armate rappresenta un tema centrale nella strategia politica di Putin, che cerca di consolidare il proprio potere e legittimare le sue scelte belliche di fronte a una popolazione messa a dura prova dal conflitto.