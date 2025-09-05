Putin avverte: Truppe occidentali in Ucraina saranno obiettivi

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che qualsiasi truppa occidentale schierata in Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo per l’esercito russo. Questo avvertimento è stato lanciato durante un forum economico a Vladivostok, in risposta all’impegno degli alleati occidentali di Kiev a garantire la presenza militare in caso di accordo di pace. Putin ha affermato che il dispiegamento di forze occidentali in Ucraina non favorirebbe una pace duratura.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato che la Russia non può permettere la presenza di truppe NATO in Ucraina, considerandola una minaccia per la sicurezza russa. Ha aggiunto che ogni tentativo di coinvolgere la NATO nel conflitto rappresenta un pericolo ai confini della Russia.

In un intervento a un forum in videoconferenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che 26 paesi sono pronti a garantire un supporto reale alla sicurezza dell’Ucraina. Ha anche evidenziato l’importanza di avviare garanzie di sicurezza immediatamente, e non solo al termine del conflitto.

Zelensky ha espresso preoccupazione per la mancanza di fiducia nei confronti di Putin, affermando che il presidente russo non intende concludere il conflitto e che le parole da lui pronunciate non sono ritenute credibili.

Inoltre, Putin ha espresso la sua disponibilità a rispettare un eventuale accordo di pace e ha sottolineato che non vi sarebbe bisogno di truppe straniere se venissero raggiunti accordi duraturi. Tuttavia, ha dichiarato che le questioni chiave rimangono difficili da risolvere.