21.4 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Musica

Puscifer: il nuovo album che mescola punk e goth americano

Da stranotizie
Puscifer: il nuovo album che mescola punk e goth americano

I Puscifer, la band composta da Maynard James Keenan, Mat Mitchell e Carina Round, annunciano l’uscita di “Normal Isn’t”, il loro primo nuovo album dopo cinque anni, previsto per il 6 febbraio. Questo lavoro riflette le influenze post-punk dei membri, spingendosi verso sonorità più oscure e orientate alla chitarra.

Keenan afferma che il nuovo album rappresenta un ritorno alle loro radici, situandosi a metà strada tra goth e punk. L’album, composto da 11 brani, sarà anticipato dal singolo “Self Evident” e dal video realizzato durante un’esibizione speciale all’Exchange L.A., dove la band ha presentato in anteprima il disco a un pubblico selezionato.

Scritto e registrato principalmente in Arizona e Los Angeles, “Normal Isn’t” unisce musica elettronica oscura con l’umorismo tipico dei Puscifer, adottando un processo creativo più spontaneo. Mitchell, co-produttore dell’album, sottolinea l’importanza di includere un elemento rude e aggressivo, meno filtrato rispetto ai precedenti lavori.

Per Keenan, questa pubblicazione segna un’evoluzione nel modo di comporre. Ha creato un nuovo sistema di registrazione digitale e ha sviluppato canzoni complete prima di coinvolgere gli altri membri della band. Questo approccio ha portato a una freschezza immediata in studio, come evidenziato da Round, che ha notato come le idee potessero evolversi senza vincoli, creando una dinamica creativa simile a quella di un manicomio.

Secondo Keenan, “Normal Isn’t” rappresenta l’attuale periodo storico. La band si propone di osservare e interpretare il mondo, condividendo ciò che vedono, in un contesto che sembra tutt’altro che normale.

Il brano di apertura dell’album include titoli come “Thrust”, “Bad Wolf”, e “The Algorithm (Sessanta Live Mix)”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Corso gratuito per proprietari di cani a Morbegno
Articolo successivo
Comunità RTD: Innovazione Digitale in Friuli Venezia Giulia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.