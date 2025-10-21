Puscifer: il nuovo album che mescola punk e goth americano

I Puscifer, la band composta da Maynard James Keenan, Mat Mitchell e Carina Round, annunciano l’uscita di “Normal Isn’t”, il loro primo nuovo album dopo cinque anni, previsto per il 6 febbraio. Questo lavoro riflette le influenze post-punk dei membri, spingendosi verso sonorità più oscure e orientate alla chitarra.

Keenan afferma che il nuovo album rappresenta un ritorno alle loro radici, situandosi a metà strada tra goth e punk. L’album, composto da 11 brani, sarà anticipato dal singolo “Self Evident” e dal video realizzato durante un’esibizione speciale all’Exchange L.A., dove la band ha presentato in anteprima il disco a un pubblico selezionato.

Scritto e registrato principalmente in Arizona e Los Angeles, “Normal Isn’t” unisce musica elettronica oscura con l’umorismo tipico dei Puscifer, adottando un processo creativo più spontaneo. Mitchell, co-produttore dell’album, sottolinea l’importanza di includere un elemento rude e aggressivo, meno filtrato rispetto ai precedenti lavori.

Per Keenan, questa pubblicazione segna un’evoluzione nel modo di comporre. Ha creato un nuovo sistema di registrazione digitale e ha sviluppato canzoni complete prima di coinvolgere gli altri membri della band. Questo approccio ha portato a una freschezza immediata in studio, come evidenziato da Round, che ha notato come le idee potessero evolversi senza vincoli, creando una dinamica creativa simile a quella di un manicomio.

Secondo Keenan, “Normal Isn’t” rappresenta l’attuale periodo storico. La band si propone di osservare e interpretare il mondo, condividendo ciò che vedono, in un contesto che sembra tutt’altro che normale.

Il brano di apertura dell’album include titoli come “Thrust”, “Bad Wolf”, e “The Algorithm (Sessanta Live Mix)”.