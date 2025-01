“Purtroppo ormai non possiamo fare più nulla” Eleonora Giorgi, la situazione si aggrava: parla il figlio

Andrea Rizzoli, nel suo memoir Non ci sono buone notizie, affronta il difficile rapporto con sua madre, Eleonora Giorgi, colpita da un tumore al pancreas. Il libro offre un racconto intimo del loro legame e del percorso di cura che Eleonora sta attraversando. Rizzoli condivide momenti significativi della loro vita insieme, rivelando un forte attaccamento verso di lei. Sin dall’infanzia, Andrea desiderava trascorrere più tempo con la madre anziché vederla impegnata nel lavoro nel mondo dello spettacolo. Un episodio toccante è quando Eleonora decise di saltare una giornata di riprese per portarlo a vedere l’opera di Bernini, Apollo e Dafne, dimostrando l’importanza dei momenti condivisi.

Il memoir include anche il rapporto di Rizzoli con il fratello Paolo, frutto della relazione tra Eleonora e Massimo Ciavarro. L’autore sottolinea come il supporto reciproco fra lui e Paolo sia stato fondamentale dopo la diagnosi della madre. I due fratelli si completano e insieme affrontano la difficile realtà della malattia. Inoltre, Eleonora ha un legame speciale con il nipote Gabriele, che considera una “medicina vivente”, sottolineando l’importanza dei legami familiari.

In ultima analisi, Andrea Rizzoli trasmette un messaggio di speranza e accettazione, enfatizzando l’importanza di vivere ogni attimo con intensità. Riconoscono la difficoltà della situazione, ma si impegnano a rendere ogni giorno speciale per Eleonora. Il memoir si configura come un tributo all’amore materno e alla resilienza familiare, invitando a valorizzare i legami affettivi anche nei momenti più difficili.