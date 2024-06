“Purtroppo non è ancora finita..” Eleonora Giorgi torna a parlare della lotta alla malattia: la situazione è drammatica

La famosa e tanto amata attrice italiana Eleonora Giorgi sta al momento vivendo quello che, molto probabilmente, potrebbe essere definito uno dei periodi più difficili della propria vita.

Eleonora Giorgi e la sua lotta contro il tumore

Lo scorso novembre, infatti, l’attrice ha confidato al suo pubblico di aver ricevuto dai medici l’infelice diagnosi di tumore al pancreas.

Presente come ospite al programma “Estate in diretta”, condotto da Nunzia de Girolamo, Eleonora Giorgi, 70 anni, ha aperto il suo cuore, confidando dettagli inerenti alla delicata fase che starebbe al momento attraversando nella sua lotta contro la malattia. La Giorgi ha infatti spiegato che è in procinto di essere sottoposta ad un nuovo ciclo chemioterapico più forte del precedente e che potrebbe, questa volta, causarle la perdita dei capelli.

La donna ha ammesso nel corso della trasmissione di star vivendo un periodo di grande fragilità emotiva, in cui i momenti di profonda debolezza non mancano di certo. Soprattutto, all’idea di non poter più vedere i propri cari.

Le parole dense di coraggio di Eleonora Giorgi

“Ora che sono molto malata ho bisogno di bontà. Se uno deve uscire di scena deve farlo con la bontà. Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti? Dopo sei mesi di chemio, non cadevano, adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere. Quindi mi sono fatta bionda e ho detto ‘se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da biondi”.

Ed ancora:

“Sono nelle mani della scienza, perché ogni giorno ci sono delle conquiste. Di sicuro parlarne aiuta. Anche perché c’è una quantità inaccettabile di giovani nella mia situazione, io alla fine sono vecchia. Se non avessi il nipotino e i figli direi ‘pazienza’.”

Alla domanda della conduttrice se avesse reagito con forza alla diagnosi del tumore, Eleonora Giorgi ha risposto così:

“Se ho reagito con forza? Diciamo che sfido il male, come con i capelli. Cascano? Cascano biondi! Però lui è tremendo, il tumore al pancreas è questo. Lui sta nel sangue quando ti operano, comincia a viaggiare, si va a seminare. Quindi abbiamo dovuto cambiare chemio, un’altra tanto robusta. Questo perché dobbiamo scongiurare che vada ad attecchire altrove. Però ridere è importante. Come sto ad otto mesi dalla diagnosi? Sono un po’ fragile lo confesso, ho momenti di debolezza. Piango lacrime di sangue quando penso che potrei andarmene e penso ai figli e al nipote. Tutti abbiamo una data di scadenza”.