Purtroppo l’attore è morto a soli 48 anni.

È scomparso a soli 48 anni Gavin Creel, una celebre stella di Broadway, a causa di una rara forma di cancro. La triste notizia è stata diffusa dal suo portavoce, Matt Polk, e confermata dal compagno Alex Temple Ward, con la morte avvenuta nella sua casa di Manhattan. Nel luglio 2024, Creel aveva ricevuto la diagnosi di un aggressivo sarcoma, costringendolo a sottoporsi a trattamenti presso il Memorial Sloan Kettering di New York.

Nel necrologio, il portavoce ha sottolineato l’irrefrenabile verve e l’energia che Creel portava nel suo lavoro, evidenziando anche il suo impegno fuori dal palcoscenico nella difesa della comunità. Considerato uno dei più importanti attori di Broadway, Creel ha vinto un Tony Award nel 2017 per la sua interpretazione di Cornelius Hackl in “Hello, Dolly!” accanto a icone come Bette Midler e David Hyde Pierce.

Nato nel 1976 a Findlay, Ohio, Creel ha mostrato fin da giovane una passione per la recitazione. Dopo aver conseguito la laurea all’Università del Michigan, ha intrapreso il suo percorso artistico come protagonista nel tour di “Fame: The Musical”. Trasferitosi a New York nel 2001, ha iniziato a raggiungere il successo con vari musical, debuttando nel 2002 come Jimmy Smith in “Thoroughly Modern Millie”.

La sua carriera è costellata da numerosi ruoli memorabili, tra cui quello di Cornelius Hackl nel revival 2017 di “Hello, Dolly!” e nel 2019 come Dr. Pomatter in “Waitress” di Sara Bareilles. Creel ha anche vinto un Olivier Award come miglior attore in un musical per la sua interpretazione di Elder Price in “The Book of Mormon”.

Oltre al teatro, Creel ha recitato in film come “Eloise al Plaza” e “Eloise a Natale” insieme a Julie Andrews. Era anche tra i fondatori di un’organizzazione per i diritti delle coppie omosessuali, insieme a Rory O’Malley e Jenny Kanelos. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama teatrale, ma il suo talento e il suo impegno per la comunità continueranno a ispirare molti.