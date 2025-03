“Purtroppo la situazione è peggiorata” Mara Venier racconta il suo dramma domestico

Mara Venier ha condiviso la sua storia d’amore con Nicola Carraro, focalizzandosi sulle sfide di salute che entrambi affrontano e sull’equilibrio tra vita personale e professionale. In un’intervista al settimanale Oggi, ha raccontato come il loro legame si sia approfondito nel tempo, specialmente dopo le difficoltà di salute di Carraro, attualmente alle prese con un’ernia che limita la sua mobilità. Per sostenerlo, Mara ha deciso di trasferirsi da Roma a Milano, dedicando i primi tre giorni della settimana a Nicola e il resto ai suoi impegni lavorativi, in particolare al programma Domenica in.

Mara ha anche parlato delle sue condizioni di salute, rievocando l’incontro con Nicola il 19 dicembre 2000, un giorno che segna il decimo anniversario della perdita del suo bambino. La presentatrice ha sottolineato come la vita offra sorprese, positive e negative. Un altro aspetto importante è il suo grave problema alla retina, che richiede interventi mensili per monitorare una maculopatia essudativa. Questo problema ha influito sulla sua quotidianità e ha aumentato le preoccupazioni per il rischio di emorragie, rendendo difficile viaggiare. Di conseguenza, la coppia ha deciso di vendere la loro casa a Santo Domingo, poiché i viaggi lunghi non sono più praticabili.

Venier ha inoltre descritto il matrimonio con Carraro come una proposta inaspettata, evidenziando l’importanza della loro relazione in un momento di vulnerabilità. La loro storia d’amore, segnata da momenti difficili, ha dimostrato come l’affetto e il sostegno reciproco possano superare gli ostacoli della vita.