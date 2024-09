“Purtroppo il tumore è molto..” Eleonora Giorgi l’annuncio straziante poco fa: cosa sta succedendo all’attrice

Eleonora Giorgi sta affrontando una battaglia difficile contro un tumore al pancreas, scoperto oltre un anno fa. Recentemente, durante la sua apparizione nel programma “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha condiviso le sfide che ha dovuto affrontare, inclusi l’ingrandimento delle metastasi e complicazioni che richiedono nuovi esami. Nonostante la gravità della sua condizione, Eleonora cerca di mantenere un atteggiamento positivo.

Racconta di essersi sentita felice di potersi truccare nuovamente, un atto che ha descritto come un momento di gioia in un periodo particolarmente difficile. Ha incoraggiato altre donne che combattono contro il cancro a non vergognarsi e a prendersi cura di sé, anche nei momenti peggiori.

Eleonora ha spiegato che, pur avendo iniziato la sua battaglia contro la malattia con buone speranze, negli ultimi mesi ha dovuto affrontare sorprese inattese. Collaborando con i suoi medici, hanno cercato di affrontare le complicazioni, ma il tumore si è rivelato molto aggressivo. Per cercare nuove possibilità di cura, ha rivelato che i suoi medici stanno inviando campioni di tessuto negli Stati Uniti per esplorare ricerche innovative. Esprime il suo desiderio di speranza, anche se ammette di essere fatalista riguardo alla vita, sottolineando che, nonostante tutto, considera quello attuale come uno dei periodi più belli della sua vita, grazie all’affetto ricevuto dalle persone intorno a lei.

Eleonora ha anche voluto dedicare un pensiero ai suoi figli e alle loro famiglie, esprimendo il desiderio di continuare a essere presente per loro e per il suo nipotino. Parlando dell’ex marito Massimo Ciavarro, ha rivelato che lui è rimasto vicino in questo momento difficile, supportandola durante l’operazione e promettendo di prendersi cura di Paolo, nel caso le cose dovessero andare male.

In conclusione, Eleonora Giorgi mostra una resilienza straordinaria di fronte alla malattia e continua a sperare in un futuro migliore, mentre condivide la sua esperienza per ispirare altri che stanno vivendo situazioni simili.