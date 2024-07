purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro

Grave lutto per il mondo di Hollywood e per tutti i fan che tra la fine degli anni ’90 e il 2000 restavano incollati davanti la tv per seguire le sorti di un gruppo di amici ricchi di Los Angeles. Shannen Doherty, amata attrice nota per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, è morta a 53 anni.

Muore l’attrice Shannen Doherty, la mitica Brenda di Beverly Hills 90210

La notizia della sua scomparsa arriva dalla rivista People. Leslie Sloane, portavoce dell’attrice, ha confermato:

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”.

Doherty conviveva con il cancro dal 2015, data della prima diagnosi di un tumore al seno. Nonostante le difficoltà, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, condividendo apertamente il suo percorso con i fan. A gennaio di quest’anno, l’attrice ha iniziato una nuova terapia per combattere la neoplasia, ormai giunta al quarto stadio con metastasi alle ossa e al cervello. Sebbene il trattamento non mostrasse miglioramenti, Doherty ha raccontato che dopo alcuni cicli la situazione sembrava migliorare. La sua positività le faceva credere in un “miracolo”.

L’attrice ha mantenuto uno spirito positivo fino alla fine, considerato ogni giorno un dono. Nel suo podcast “Let’s Be Clear”, ha affrontato con sincerità e ironia il tema del suo funerale. Ha espresso il desiderio che la cerimonia fosse un evento autentico e privo di falsità:

“Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?’”.

Shannen Doherty era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie, al momento della sua morte. La sua portavoce ha chiesto il massimo riserbo per la famiglia, affinché possano piangere in “pace”.

L’attrice lascia un’eredità di coraggio e resilienza. Ha condiviso apertamente la sua battaglia contro il cancro e ha ispirato molti con la sua forza e il suo spirito indomito.

