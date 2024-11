“Purtroppo devo fare così, il mio corpo sta…”: Sonia Bruganelli in crisi sui social: l’annuncio preoccupa i fan

Sonia Bruganelli si sente demotivata dopo un nuovo spareggio a “Ballando con le Stelle”, esprimendo dubbi sulla sua partecipazione e lamentando la mancanza di supporto rispetto agli altri concorrenti. Durante l’ultima puntata del programma, ha affrontato la prova di spareggio, scatenando in lei frustrazione e stanchezza. In un live su Instagram, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla competizione, mettendo in evidenza la sua difficoltà a conciliare la voglia di continuare con i limiti fisici che sta affrontando.

Bruganelli ha dichiarato di sentirsi provata e demotivata, notando che la leggerezza con cui aveva intrapreso il percorso è venuta meno. La competizione si è rivelata più impegnativa del previsto, e il livello degli altri concorrenti ha rappresentato una sfida significativa. Ha messo in evidenza come il suo corpo inizi a dare segnali di cedimento, rendendo ancora più arduo affrontare un quinto spareggio.

Durante il suo sfogo, Sonia ha descritto la fatica di affrontare un’altra settimana di prove intense. Ha cercato conforto dai follower, condividendo la sua vulnerabilità e chiedendo la forza necessaria per continuare, nonostante le incertezze. Sebbene fosse consapevole delle difficoltà, ha ammesso che la realtà è risultata più complessa delle sue aspettative, e ha notato come l’interesse del pubblico spesso si concentri su aspetti che trascendono il ballo stesso, suscitando riflessioni sul senso della sua partecipazione.

Nel suo messaggio, ha evidenziato le frustrazioni vissute, lamentando la mancanza di passione per il ballo che ha contraddistinto questa edizione del programma. Ha osservato che le sue apparizioni sono frequentemente legate a discussioni su temi diversi dal ballo, portandola a interrogarsi sul significato del suo impegno. Bruganelli ha anche sottolineato come, nonostante i suoi sforzi, il riconoscimento da parte degli altri concorrenti sembri superiore, alimentando un senso di ingiustizia e disillusione.

Inoltre, ha confrontato la sua esperienza con quella di altri partecipanti, riconoscendo di essere tra le più grandi in un contesto dove le coetanee sono abituate a routine intense di allenamento. Questa consapevolezza ha reso il processo ancora più impegnativo. Bruganelli ha dichiarato di non avere la forza di ritirarsi, ma di avere bisogno di supporto per prendere una decisione informata nei prossimi giorni.