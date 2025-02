Purtroppo c’è solo una giudice costituzionale donna

Elena Bonetti, deputata di Azione e già ministro per le Pari opportunità, esprime una critica riguardo alla nomina di Alessandra Sandulli a giudice della Corte Costituzionale, definendola un’ottima scelta ma evidenziando come sia l’unica figura femminile in un incarico di così alto rilievo. Bonetti sottolinea la presenza di molte donne competenti in Italia, ma lamenta il fatto che tutti i partiti continuino a scegliere uomini per le posizioni significative. Secondo la deputata, la scelta di Sandulli rappresenta un profilo tecnico piuttosto che politico, il che riflette una problematica più ampia nella politica italiana. Bonetti afferma che sarà un segnale positivo quando il numero di donne nelle nomine derivanti da accordi politici diventerà impressionante, sottolineando che dovrebbe essere la norma e non un’eccezione. La sua dichiarazione mette in luce la difficoltà nel raggiungere una rappresentanza femminile paritaria nelle istituzioni, evidenziando l’urgenza di cambiare la cultura politica per favorire l’inclusione delle donne. La critica di Bonetti rappresenta una chiamata all’azione per i partiti, affinché scelgano di valorizzare le competenze femminili nelle cariche di rilievo, contribuendo a un rinnovamento e a una maggiore equità di genere nel panorama politico italiano. La discussione su questo tema è cruciale, poiché la diversità e l’inclusione sono elementi fondamentali per un sistema democratico sano e rappresentativo. La sua riflessione suggerisce la necessità di un cambiamento culturale per garantire che il merito non sia limitato da genere.