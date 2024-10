PURPLE – Nasce una Nuova Fiera tra Moda e Musica

È stato presentato PURPLE – Sign of the Times, un nuovo format B2C che unirà moda, musica e comunità cool, in programma negli spazi di Fiera Milano (Rho) dal 26 al 28 settembre 2025. Ideato da Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy e fondatore del salone WHITE, l’evento nasce da una sinergia con Fiera Milano, il principale operatore fieristico italiano. Questa collaborazione mira a rispondere all’esigenza di nuove strategie di comunicazione nel settore fashion.

Durante la Milano Fashion Week, PURPLE accoglierà brand di moda e musica, con un’apertura dalle 12 a mezzanotte. Gli spazi espositivi saranno personalizzati e ci saranno diversi palchi dedicati a talenti musicali internazionali. Bizzi sottolinea la necessità di un format inclusivo che permetta di avvicinare un pubblico ampio e curioso alla moda, creando un legame tra moda e musica per esperienze di qualità.

Roberto Foresti, vice-direttore generale di Fiera Milano, ha evidenziato come PURPLE rappresenti una nuova linea di business per l’ente, mirando a attrarre un pubblico diverso e consolidare Milano come centro dell’intrattenimento. Alessia Cappello, assessora al Comune di Milano, ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della condivisione di diverse espressioni culturali.

Il progetto gode del supporto di partner significativi, quali Warner Music Italia, Radio 105 e Slam Jam, con l’obiettivo di selezionare artisti di alto profilo e curare la comunicazione social dell’evento. Achille Lauro, esponente della musica contemporanea, ha dichiarato il suo impegno nei progetti inclusivi legati a moda e musica.

PURPLE intende creare un vero movimento a Milano, stimolando l’interesse verso la moda attraverso l’energia della musica. Beppe Angiolini, fashion consultant, ha evidenziato l’attrattiva di un evento che combina questi due mondi, sottolineando come possa influenzare positivamente i consumi.

Il layout dell’evento sarà innovativo, con la creazione della “Purple City”, dove ogni brand avrà la propria “Purple House”. I talenti di Warner Music si esibiranno in vari palchi, mentre le aziende espositrici potranno organizzare diversi eventi interattivi. PURPLE si propone di diventare un punto di riferimento europeo, un evento rivoluzionario capace di espandersi a diversi aspetti del lifestyle, contribuendo significativamente al tessuto economico di Milano.