Hypnotized di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants: il significato del testo e i segreti del brano che ha conquistato le classifiche italiane.

Lady Gaga, Katy Perry o J Balvin? No, nell’estate 2020 la lotta al tormentone estivo internazionale in Italia è appannaggio di ben altri nomi: Jawsh 685, Master KG, Purple Disco Machine. Segno del cambiamento dei tempi, segno del grande potere che ha acquistato TikTok negli ultimi mesi. Andiamo a scoprire qualcosa proprio su Purple, il produttore tedesco arrivato al successo grazie a Hypnotized.

Purple Disco Machine, Hypnotized: il testo

A lanciare in vetta alle classifiche italiane questo producer già molto famoso nel resto del mondo è il brano Hypnotized, tra i più ascoltati in streaming e passati dalle radio. Nato dalla collaborazione con i Sophie and the Giants, una band indie britannica, si fa apprezzare per il ritmo funk e la melodia avvolgente.

Il testo di questo brano ci racconta le sensazioni di chi, dopo essere stato ‘ipnotizzato’ dalle luci (fisiche o metaforiche), capisce che il proprio posto nel mondo è a casa, accanto alla persona amata. Un testo carico di disillusione, ma anche di speranza.

Chi è Purple Disco Machine

Tino, il producer tedesco che si nasconde dietro allo pseudonimo di Purple Disco Machine, chiaro omaggio a Prince, è tra i più apprezzati in ambito pop, funk e anche italo disco. Nel corso della sua carriera ha già conquistato oltre 250 milioni di stream, anche grazie a una serie di remix per superstar della musica, come Dua Lipa, Mark Ronson ed Elton John.

Hypnotized è il primo singolo estratto dal suo secondo album, in arrivo nel 2020. Per l’occasione ha scelto di collaborare con i Sophie and the Giants, giovane band indie britannica pronta a fare il grande salto nel mainstream internazionale.

Di seguito il visualizer video di Hypnotized:

