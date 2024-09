PURIVITA – Decalcificante Universale per Macchine da Caffè (500 ml) – Soluzione Anticalcare per Tutti i Marchi

5,99€

Compatibile con: DeLonghi Siemens Saeco Senseo Tassimo Cafissimo Tchibo Melitta AEG Bosch Dolce Dusto Philips Nespresso Gaggia Jura Lattissima Krups Miele Magnifica Moccamaster Petra Russell Hobbs. Anticalcare compatibile con tutte le macchine da caffè automatiche, con cialde, da caffè espresso, con filtro, nonché macchine con portafiltro e tutti i dispositivi per acqua calda per un’accurata eliminazione del calcare. Il nostro anticalcare è facile da usare, pulisce a fondo e fa risparmiare. Inoltre è delicato sulla pelle e ha una buona resa. Rispetta il materiale e si prende cura dei vostri dispositivi per la pulizia a vapore e bollitori. Prodotto in Germania. Protegge dai depositi di calcare che pregiudicano le prestazioni e il gusto. Inoltre, il liquido anticalcare ad alto potere disincrostante può essere utilizzato anche per bagni, sanitari, incrostazioni di urina o piastrelle. E’ dotato di un indicatore di colore nel liquido per una rinnovata prestazione anticalcare. L’indicatore del colore mostra quando l’effetto anticalcare è esaurito: il colore passa quindi dal rosa al giallo.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5 x 3 x 7 cm; 590 grammi

Produttore ‏ : ‎ Purivita

ASIN ‏ : ‎ B0C4FHBPRT

Numero modello articolo ‏ : ‎ EKF500

Paese di origine ‏ : ‎ Germania

