Purina Gourmet Gold Mousse per Gatti con Pesce dell’Oceano, Confezione da 24 Lattine da 85 g

Descrizione Prodotto

GOURMET Gold Mousse

Il tuo gatto è un vero intenditore e ama provare ogni giorno consistenze e sapori diversi. GOURMET GOLD ha creato Mousse, ricette saporite per deliziare il suo palato raffinato offrendo esperienze di gusto sempre diverse. Tenerissime mousse con carni o pescepreparate per offrire al tuo gatto gourmet il piacere di una sensazione morbida e delicata.

GOURMET Gold, un’ampia varietà di squisite e prelibate ricette per veri intenditori. Una ricca offerta di consistenze e sapori diversi per cambiare menu ad ogni pasto.

Scopri la gamma Gourmet Gold

Dadini In Salsa

GOURMET GOLD ha creato Dadini in salsa, ricette saporite per deliziare il suo palato raffinato offrendo esperienze di gusto sempre diverse. Teneri bocconcini con carni o pesce delicatamente cotti, avvolti in una squisita salsa per offrire al tuo gatto un gusto ricco ed intenso

Tortini

GOURMET GOLD Tortini: piccoli bocconi tagliati finemente con manzo, pollo, salmone o altri deliziosi gusti, delicatamente accompagnati da un tocco di salsa. Un prelibato tortino per deliziare il tuo gatto ad ogni morso, per una sublime esperienza di gusto che lui adorerà.

Cuore Morbido

Gourmet ha creato Gold Cuore Morbido: una tenera e irresistibile mousse con manzo, pollo, salmone e altri squisiti sapori, con un sorprendente cuore morbido al suo interno. Il tuo gatto gusterà la soffice e delicata mousse… per poi scoprire un inatteso cuore di prelibata salsa che lo conquisterà

Caratteristica distintiva

Una ricca offerta di consistenze e sapori diversi per cambiare menù ad ogni pasto. Raffinati bocconcini con carni o pesce, tagliati in filetti sottili e cotti nella loro salsa saporita per deliziare il palato del tuo gatto. Raffinati filettini con carni o pesce cotti in una deliziosa salsa. Porzioni più piccole, più varietà e niente sprechi. Bocconcini con carni o pesce di prima scelta tagliati in filettini cucinati in una sublime salsa per offrire al tuo gatto un gusto unico. Una raffinata zuppa con ingredienti naturali di alta qualità che sorprenderà i gatti con una consistenza nuova al palato.

Varietà

Mousse, Dadini in salsa, Patè, Doppio piacere, Cuore morbido, Tortini, Delizie in salsa, Intrecci di gusto, Casserole. Filettini in salsa, Duetti, Piaceri del mare, Trionfo di salsa. Mon Petit Ricette in salsa e gelatina, Sfilaccetti. Soup

Gusti disponibili

Carne, Pesce, con verdure. Carne, Pesce, con verdure. Carne, Pesce. Carne, Pesce. Carne, pesce con verdure

Formato

24x85g; 48×85; 96×85 24x85g; 48×85; 96×85 48x50g 24x85g 32x40g

Cibo per gatti adulti Purina Gourmet Gold Mousse con pesce dell’oceano

Cibo umido per gatti in tante ricette saporite per deliziare il suo palato raffinato

Purina Gourmet Gold Mousse nella lattina da 85 g di facile apertura

Confezione di Purina Gourmet Gold Mousse con pesce dell’oceano da 24 scatolette