Purificatore aria per cani e gatti

Se condividi la tua casa con un cane o un gatto, conosci già la routine: peli infiniti sul divano, polvere che si accumula negli angoli, odori che appaiono dal nulla e un purificatore dell’aria che sembra non riuscire a tenere il passo. Dreamy Technology, nota per i suoi aspirapolvere e robot pulitori ad alte prestazioni, sta ora portando la sua abilità ingegneristica nel mondo della cura degli animali domestici.

Il Purificatore d’aria per animali domestici Dreame AP10 è un modello progettato specificamente per le case con residenti pelosi. L’AP10 è progettato sulla base dell’idea che capelli, forfora, odori e microallergeni richiedono tutti soluzioni ingegneristiche diverse. Con un sistema di flusso d’aria a 360 gradi, un raccoglitore di peli trasparente, filtrazione multistrato e monitoraggio intelligente in tempo reale, l’AP10 mira a essere il primo purificatore in grado di comprendere veramente la realtà della convivenza con gli animali domestici.

La caratteristica del titolo è il Collezionista bambino visibile, che intrappola i peli in un raccoglitore trasparente dedicato, consentendo ai proprietari di animali domestici di vedere cosa viene catturato. Questo impedisce ai capelli di interferire con gli strati di purificazione più profondi e aiuta a mantenere l’efficienza del filtro a lungo termine.

Il cuore del sistema è un sistema di purificazione multistadio in grado di catturare allergeni, odori, fumo e particelle microscopiche. Per le famiglie che soffrono di allergie stagionali o per gli animali domestici che perdono grandi quantità di pelo, questo approccio a strati garantisce che l’AP10 elimini davvero gli odori alla fonte.

Gli ingegneri di DreamEye hanno studiato chiaramente il comportamento degli animali domestici durante la progettazione dell’AP10. Funziona con purificatore flusso d’aria silenzioso, garantire che gli animali ansiosi non vengano spaventati da rumori improvvisi. Ha una struttura con baricentro basso che lo rende resistente al ribaltamento e uniforme cavo di alimentazione resistente ai masticatori.

Un dettaglio sorprendente è la parte superiore Bio-Comfort, una superficie vicino alla quale gli animali domestici possono spazzolare o riposare in sicurezza. Le funzionalità intelligenti sono state integrate senza esercitare pressione sull’utente. AP10 fornisce monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale sul dispositivo e tramite l’app DreamHome, il flusso d’aria viene regolato automaticamente quando aumentano capelli, peli o odori.

Il display è il punto in cui l’AP10 si distingue davvero. Dreamy afferma di poter rinfrescare l’intero volume d’aria in una stanza appena sette minuti, un ciclo straordinariamente veloce rispetto a molti purificatori della sua categoria. La manutenzione è altrettanto semplice, con un prefiltro rimovibile e lavabile e lo scomparto per i peli visibile che elimina ogni dubbio su quando è necessaria la pulizia.