Pensare al positivo e rimanere puri. È questo il credo del nuovo stile di vita che dopo aver avuto ampi consensi negli USA, adesso inizia a far sempre più proseliti anche in Italia. Un nuovo approccio alla vita che fonda i suoi principi nella volontà di disintossicarsi da ansie, cattive abitudini alimentari e non (fumo, sedentarietà, sregolatezza) per raggiungere la purezza. Esperti di benessere, nutrizionisti, psicologi hanno ribattezzato questo nuovo modo di vivere con il termine “Pure Thinking”. Sono molti gli esperti di salute e benessere a sottolineare l’importanza di un nuovo modo di pensare e affrontare la quotidianità, tra questi sempre più italiani, grazie anche a studi e ricerche internazionali che evidenziano gli effetti positivi sulle persone.

