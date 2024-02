Pura dolcezza e divertimento durante il bagnetto al piccolo Golden

Il momento da dedicare al bagnetto di un piccolo Golden Retriever è fatto di divertimento ma anche di tanta pura dolcezza.

Quando per questo cucciolo di Golden Retriever arriva finalmente il momento di entrare nella vasca da bagno l’atmosfera in casa sua sembra improvvisamente trasformarsi e divenire più piacevole. Oltre che mostrare agli utenti alcuni utili trucchetti per far sì che il momento del bagnetto divenga il più piacevole possibile per un cucciolo di quattro zampe, l’adorabile clip di questo piccolo Golden riesce a trasmettere ai suoi spettatori il buon umore.

Golden Retriever, dolcezza e divertimento con Honey durante il bagnetto

La clip racconta “alcuni fatti divertenti” sul conto di Honey, una cagnolina di 10 mesi che – sin dal suo approdo – ha letteralmente conquistato il cuore degli utenti su TikTok.

Honey vive a Chicago con la sua famiglia. È una cagnolina di città, ha un cugino a quattro zampe dagli occhi azzurri di nome Sadie e ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei genitori della sua mamma umana. Eppure, al di là delle avventure riguardanti la sua quotidianità, quel che avrebbe maggiormente attirato l’attenzione degli utenti su TikTok sarebbe l’iconico episodio riguardane il suo rapporto con l’acqua.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> I pro e i contro di adottare un cucciolo di Golden Retriever

Le avventure acquatiche di Honey sono presto divenute virali sul social network totalizzando ben 2,3 milioni di visualizzazioni. Durante il bagnetto la piccola Honey riceve molte attenzioni da parte della sua mamma adottiva e – prendendo in prestito la voce di quest’ultima – decide di commentarle in modo alquanto spassoso. Dalle carezze ai massaggi – come si evince anche ascoltando l’audio della clip – Honey arriva a “dire la sua” su quelli che sarebbero i suoi momenti preferiti nella vasca da bagno.

Giochi ma anche molta tenerezza

La cucciola di Golden Retriever, inoltre, non ama soltanto giocare con l’acqua nella vasca da bagno ma anche essere la protagonista di alcune scene di “infinita dolcezza“, esattamente come le definiscono – tra i commenti alla virale clip – i suoi ammiratori in rete. Il massaggio in mezzo agli occhi ad Honey sembra essere quanto di più tenero possa desiderare un piccolo esemplare di Golden.

Quando è il momento di giocare, invece, Honey non lascia passare molto tempo prima di indossare la maglia della sua squadra del cuore. Honey, come la sua famiglia, ama i “Chicago Bears“. E, sulla sua divisa, appare il numero 00. Il quale sembrerebbe voler indicare agli utenti che la cagnolina non ha ancora compiuto il suo primo anno d’età.

@chicagoslocalhoney Bath time with some fun facts about me 🫧🧼 #goldenretriever #goldenretrieverlife #goldenretrieverpuppy #bathtime #dayinthelife #chicago #chicagogoldenretrievers #chicagodogs #dogvlog #puppy #golden ♬ original sound – ChicagosLocalHoney

A dimostrazione di ciò basti osservare la conclusione del filmato condiviso da @chicagoslocalhoney su TikTok. Il cucciolo di Golden Retriever, dopo tante coccole e relax, si addormenta dolcemente in una piccola cesta.