Nonostante al GF Vip 4 Pupo non abbia convinto proprio tutti, Alfonso Signorini l’ha riconfermato nell’edizione vinta da Zorzi. Basta fare un giro sui social (e ascoltare anche vari volti noti) per capire che il cantante non è riuscito nell’impresa di conquistare il pubblico nelle vesti di opinionista. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Pupo ha rivelato che probabilmente non lo vedremo come spalla di Signorini al GF Vip 6.

“Se mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare. Nel 2022 ho già il calendario pieno di date con le mie tournée all’estero. […] Come concorrente invece non lo farei. Diciamo che parteciperei solo se ne avessi davvero bisogno. […] Se mi pento di quello che ho detto come opinionista? Dico sempre quello che penso. Sono stato attaccato per il discorso che ho fatto sulle donne che cercano l’uomo ricco o sui consigli che ho dato a Tommaso, del cui talento sono stato sempre convinto. Qualcuno ha detto che Zorzi mi dovrebbe dare il 40% della sua vittoria perché sono stato il suo “motivatore”. Non lo so, ma io sono soddisfatto”.

Mentre spero che Antonella Elia venga confermata (anche se i rumor parlano di un addio), sono felice che Pupo voglia tornare a dedicarsi alla musica, fa benissimo. Con il 2022 probabilmente torneranno i concerti ed è giusto che lui torni sui grandi palchi italiani e russi, è quello che merita.

Ok, dopo questa mi sento davvero…



Pupo e la cotta presa per un uomo, Riccardo.

“Possono accadere anche cose impensabili. Molti anni fa a me è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava con me. Lui faceva il fonico e mi presi un’infatuazione, un amore. Si chiamava Riccardo, in quel momento misi tutto in discussione. Ti confesso che scrissi una canzone per lui, sono cose che possono accadere. Sono etero, eppure è scattata questa cosa con un uomo. Sono cose che accadono davvero”.

Qual è la canzone che Pupo ha scritto per Riccardo? Cercate di uscirla in tempo così domani Oppini la mette nelle stories. Sicuro. Il livello è quello.#GfVip — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) December 11, 2020

Antonella Elia: “ma che palle Pupo, basta, hai rotto, stasera hai rotto! Zitto!”#GFVIP pic.twitter.com/MYuNaCizFz — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 17, 2020