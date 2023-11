Pupo, la rivelazione choc su Sanremo: “Mi proposero il secondo posto dopo una telefonata del Quirinale”

Pupo ha regalato ai lettori di Repubblica un vero e proprio show questa mattina rivelando, nero su bianco, alcune segretezze sul Festival di Sanremo in merito all’edizione 2010, quella vinta da Valerio Scanu.

Quell’anno Pupo partecipò con la canzone Italia Amore Mio insieme al tenore Luca Canonici ed Emanuele Filiberto di Savoia al suo debutto nel mondo del canto. Un terzetto che incredibilmente piacque agli italiani.

“La canzone è stata scritta interamente da me. Musica e parole […] Avevo previsto che la nostra canzone sarebbe stata eliminata la prima sera, ma poi sarebbe stata ripescata e infine avrebbe vinto il Festival. Il nostro era un progetto nato a tavolino. Ma da lì a dire che era la canzone più brutta del secolo ce ne corre. Vuol dire un attacco contro il Principe, non solo contro di me. Quando la canto per gli italiani nel mondo, si commuovono. E poi, a dirla tutta, la canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il Festival, sono io ad aver accettato il secondo posto”.