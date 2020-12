Signorini ieri sera ha bacchettato Malgioglio, che qualche giorno fa aveva detto che tra gay non possono esserci amori duraturi. Pupo è intervenuto ed ha fatto una confessione molto personale. Il cantante di Gelato al Cioccolato ha rivelato di essere stato infatuato di un ragazzo.

“Negli anni 80 a me è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava con me. Lui faceva il fonico e mi presi un’infatuazione, un amore. Si chiamava Riccardo, in quel momento misi tutto in discussione. Ti confesso che scrissi una canzone per lui, sono cose che possono accadere. Sono etero, eppure è scattata questa cosa con un uomo. Sono cose che accadono davvero”.