Pupo critica Anna Tatangelo a Tale e Quale: fan infuriati

Ieri sera, durante la trasmissione “Tale e Quale Show”, Giulia Penna ha impressionato il pubblico con un’imitazione di Anna Tatangelo, esibendosi con il brano “Ragazza di Periferia”. Tuttavia, a sole poche note dalla performance, i giudizi sono stati incentrati più sulla vera Anna Tatangelo che su Giulia. Pupo, uno dei giudici, ha dichiarato: “Anna è una cantante molto brava, ma non è riconoscibile per la voce quanto per le canzoni che interpreta”. Secondo lui, in una situazione in cui cantasse un pezzo standard, la Tatangelo potrebbe passare inosservata: “Difficilmente le persone riconoscerebbero Anna Tatangelo”.

Il cantante ha poi continuato a esprimere la sua preferenza per uno stile musicale più variegato e meno orientato agli acuti, sottolineando che, sebbene le canzoni di Anna siano di grande effetto, non rientrano tra le sue preferite. Pupo ha anche osservato che la Tatangelo è generalmente riconosciuta per il fatto di cantare brani scritti da Gigi D’Alessio: “Per me, l’emozione è un’altra cosa”, ha affermato, suggerendo che, nonostante Giulia avesse cantato bene, il valore dell’interpretazione va oltre la semplice abilità vocale.

Le dichiarazioni di Pupo non sono passate inosservate sui social media, scatenando le reazioni dei fan di Anna Tatangelo, che hanno criticato il giudice per aver fatto un confronto diretto e discutibile con la reale artista, anziché concentrarsi su Giulia. Diversi utenti hanno paragonato le critiche di Pupo a una provocazione infondata, sottolineando come non fosse appropriato giudicare l’imitazione di Giulia Penna attaccando la Tatangelo stessa. Molti fan hanno espresso la loro indignazione, definendo il giudizio di Pupo antiestetico e sminuendo la versatilità e il talento di Anna.

Tuttavia, nonostante le polemiche, Giulia Penna è stata elogiata per la sua esibizione, attirando alcuni apprezzamenti anche nel contesto di critiche infondate. In sintesi, mentre l’imitazione è stata di alto livello, i giudizi si sono rivelati controversi, riflettendo una conversazione più ampia sulle percezioni e riconoscimenti nell’industria musicale italiana.