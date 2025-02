Pupo contro Valerio Scanu, lo scontro: “Ignorante e arrogante”

Sono passati 15 anni dalla polemica riguardante l’esclusione di Malika Ayane dalla top 3 del Festival di Sanremo, ma il dibattito è ancora attuale, grazie ai commenti di Pupo. Ogni anno, Pupo lamenta il suo secondo posto nel 2010, sostenendo che avrebbe dovuto vincere lui e Filiberto, non Valerio Scanu. Durante un episodio de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha richiamato l’attenzione sulla recente dichiarazione di Pupo.

Scanu ha reagito prontamente, sostenendo che Pupo apporta continuamente modifiche alla sua versione dei fatti. Ha fatto riferimento a dichiarazioni precedenti di Pupo, come quella in cui affermava di aver concordato con Napolitano di non vincere. Scanu ha notato che quest’anno Pupo ha ripreso a parlare della vicenda, come fa ogni febbraio, insinuando delle connessioni fantasiose.

Il conflitto tra Pupo e Scanu continua anche sui social media: Pupo ha definito Scanu come un “presuntuoso e ignorante”, mentre Scanu ha ribattuto dicendo che rimane umile, proprio come 15 anni fa. Questa “catfight” solleva interrogativi su come affrontare tale rivalità e le sue ripercussioni nel mondo della musica italiana. Nonostante le controversie, la storia di Sanremo rimane una parte importante della cultura pop italiana, e le dinamiche tra artisti continuano ad attrarre l’attenzione del pubblico.