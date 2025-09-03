28.4 C
Pupo celebra 70 anni di musica e passione in Italia

Pupo celebra 70 anni di musica e passione in Italia

Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, compie 70 anni, un traguardo che coincide con il cinquantesimo anniversario della sua carriera musicale. Con successi come “Su di noi”, “Gelato al cioccolato” e “Firenze Santa Maria Novella”, Pupo ha coinvolto generazioni di ascoltatori con la sua passione autentica. Il suo ultimo album, “Insieme”, ha ottenuto un grande successo in Europa, raggiungendo la vetta in Austria e posizioni elevate in Germania e Svizzera. L’artista si sente più vivo che mai, come riportato in un’intervista.

Per celebrare questo doppio anniversario, Pupo darà vita al tour mondiale “Pupo 50… storia di un equilibrista”, che inizierà a ottobre e si svolgerà tra Europa, America e Asia. I concerti toccheranno città come Vienna, Berlino, Zurigo, Londra, Parigi e Madrid, culminando nel noto Teatro Verdi di Firenze, un luogo simbolico per la sua carriera.

Le celebrazioni del suo compleanno si apriranno l’11 settembre a Ponticino, nell’ex Hotel Country, un immobile carico di significato personale per Pupo, che lo ha riconquistato dopo aver affrontato difficoltà finanziarie. Il cantante considera questo evento come il regalo più grande, desiderando festeggiare con il suo pubblico.

Nella stessa giornata, sarà pubblicato su tutte le piattaforme digitali l’album “L’Equilibrista”, finora inedito in digitale. Questa opera, intima e autobiografica, include una traccia che racconta delle sue sfide e della sua resilienza. Le canzoni di Pupo rappresentano vere colonne sonore della cultura popolare, rimanendo attuali e significative a distanza di cinquant’anni dal suo esordio discografico.

