Pupo ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, ha apertamente preso le parti di Giulia Salemi nel suo litigio con Tommaso Zorzi.

Il rapporto fra Giulia e Tommaso nelle ultime settimane si è molto raffreddato e sono tornati a galla anche vecchi rancori. Fra malumori e frecciatine i due l’ultima settimana si sono nominati a vicenda e Zorzi durante la notte ha sbottato “quando usciamo ti blocco su tutti i social, non parlarmi più”.

Le clip sono state commentate durante la puntata di ieri sera e se Francesco Oppini e Patrizia De Blanck hanno preso le parti di Tommaso Zorzi, Antonella Elia e Pupo si sono messi dalla parte di Giulia Salemi. La Elia ha dato alla Orlando ed a Zorzi delle ‘sorellastre di Ceneretola’, mentre il cantante ha definito Tommaso “cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante e pieno di sé”.

“Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”.