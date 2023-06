Pupo: “Anche io come Impagnatiello sono un po’ stressato”, la surreale lettera del cantante

Ha fatto molto discutere la lettera che Pupo ha scritto e inviato a Dagospia in cui avvicina il suo nome a quello di Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di aver ucciso la fidanzata al settimo mese di gravidanza.

Parole che il cantante toscano ha scritto davvero.

“Questa vicenda non è solo la tragedia che coinvolge due povere famiglie, ma è il dramma di una generazione di ragazzi che non sanno più sopportare niente. È il risultato del vuoto e dell’ ipocrisia della società in cui viviamo. Un contesto folle ed assurdo in cui il vero e il falso si sono mischiati al punto da non poterli più distinguere. C’è chi sbraita e urla che bisogna urgentemente trovare una soluzione, affinché fatti del genere non accadano più. Ma in che mondo vivono questi? È come dire che non ci devono essere più le guerre e che le persone devono smettere di odiarsi e di ammazzarsi fra di loro! Che c*zzo vuole dire?”.