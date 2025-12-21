Pupi Avati, un regista unico

Pupi Avati è considerato un autore unico nel panorama cinematografico italiano. Il regista Mauro Bartoli, insieme a Lorenzo Stanzani, ha diretto e scritto il documentario “Che cinema la vita!”, prodotto da Lab Film, che non è una semplice biografia, ma un viaggio sincero nell’universo creativo e personale del maestro bolognese.

Il documentario alterna scene sul set, interviste esclusive, materiali d’archivio e momenti privati, con testimonianze di chi ha lavorato con Avati, come Neri Marcorè, Lodo Guenzi e Ezio Greggio, e della sua famiglia. La colonna sonora è stata curata da Giacomo Toni e Roberto Villa. Il documentario è ora disponibile su RaiPlay dopo essere andato in onda in prima serata su Rai 3.

Secondo Bartoli, l’approccio nel raccontare Avati è partito dal fatto che il regista è abituato a raccontarsi e ha un’innata capacità di farlo. Il documentario mescola ciò che Avati dice di sé stesso e le sue pellicole, rappresentando il suo lavoro come se fosse un film. Avati ha accettato subito il progetto e si è dimostrato molto disponibile, lasciando ai registi la massima libertà creativa.

La difficoltà principale è stata condensare sessant’anni di lavoro in un’ora e mezza, costringendo a fare scelte e lasciare fuori qualcosa. Un episodio che è stato tagliato dal montaggio finale è quello in cui Avati, a vent’anni, suonava il clarinetto in una band di Bologna, ma Lucio Dalla gli rubò il posto.

Bartoli ammette di aver sentito il peso della pressione, ma era una pressione sana che li ha portati a curare ogni dettaglio. Dopo la messa in onda, ci potrebbe essere un passaggio nelle sale cinematografiche. Il regista confessa che il suo film preferito di Avati è “La via degli angeli”, anche se ama molto anche “Regalo di Natale”.