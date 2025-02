Puoi guadagnare più di 2.000 euro al mese facendo il “coccolatore di gatti”

Un’opportunità di lavoro unica per gli amanti dei gatti si presenta a Dublino, dove la clinica veterinaria Just Cats cerca un coccolatore di gatti professionista. Questa clinica è specializzata esclusivamente in felini e offre un impiego a tempo pieno per chi ama passare le giornate a coccolare e accarezzare i gatti. Nonostante sembri un lavoro semplice e divertente, si richiedono abilità specifiche, come mani delicate per accarezzare e pettinare i mici senza disturbarli e la capacità di sussurrare per calmarli, creando un ambiente sereno.

Il compenso per questa posizione varia tra 20.000 e 25.000 euro all’anno, equivalenti a circa 2.083 euro al mese, una cifra ragguardevole per un lavoro che molti considererebbero il sogno della vita. Tuttavia, la clinica ha stabilito requisiti fondamentali: i candidati devono essere in grado di interpretare il linguaggio dei gatti e riconoscere i segnali di benessere, essenziali per garantire il loro comfort.

Per candidarsi, è possibile farlo direttamente tramite il sito di Just Cats, dove il processo di selezione valuterà le competenze nella cura dei felini e la predisposizione a lavorare in ambiente veterinario. Questa proposta mostra come la passione per gli animali possa trasformarsi in una carriera reale. Se sognate di trascorrere le giornate circondati da gatti, coccolandoli e guadagnando, questa è un’occasione imperdibile.