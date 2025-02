Può essere un diritto, non solo una minaccia

I diritti non sono solo una protezione dall’ingerenza di Stato o privati, ma anche qualcosa da promuovere, come evidenziato nell’evoluzione della nostra Costituzione. Questo concetto emerge nel rapporto presentato da Giovanni Guzzetta, che mette in luce come il dibattito attuale in merito all’intelligenza artificiale (IA) tenda a considerarla un rischio per i diritti fondamentali, trascurando le opportunità che essa offre per migliorare l’accesso a diritti come salute e istruzione. Guzzetta sottolinea la necessità di un bilanciamento tra diritti da proteggere e da promuovere, evitando una regolazione eccessiva che possa soffocare l’innovazione. Il rapporto propone un approccio normativo flessibile, capace di tutelare dalle discriminazioni senza ostacolare lo sviluppo tecnologico.

Recentemente, la Commissione europea ha pubblicato linee guida per l’AI Act ma, se le regole sono troppo rigide, si rischia di perdere competitività rispetto ad altri attori globali. Guzzetta suggerisce la creazione di un testo unico per le politiche digitali europee, per semplificare la burocrazia e promuovere l’innovazione.

Inoltre, esiste un pregiudizio nei confronti delle aziende private nello sviluppo dell’IA. Guzzetta propone di rivedere il ruolo delle autorità di regolazione, estendendo il loro mandato anche alla promozione dell’innovazione.

Infine, il messaggio chiave del rapporto è che l’IA, se regolamentata in modo equilibrato, può apportare benefici significativi alla società. È cruciale sviluppare una legislazione che coniughi protezione e promozione, adottando un approccio pragmatico e dinamico per affrontare le sfide del futuro.