Punti patente: quanti sono e come recuperarli senza rifare l’esame

In Italia, ogni titolare di patente ha a disposizione 20 punti. In caso di infrazioni al codice stradale, oltre alla sanzione amministrativa, si verifica la decurtazione di punti, con la relativa tabella di punizioni presente nell’articolo 126 bis del codice stradale. Se un’automobilista perde tutti i punti, è obbligato a rifare gli esami per la patente. Se non commette ulteriori infrazioni nei due anni successivi, i 20 punti sono completamente reintegrati. Inoltre, ogni biennio senza infrazioni comporta l’aggiunta di 2 punti, fino a un massimo di 30.

Per verificare il punteggio della propria patente, si può contattare il numero 06.45775962 o visitare il sito ilportaledellautomobilista.it. Nel caso in cui un automobilista commetta più infrazioni contemporaneamente, può perdere al massimo 15 punti, purché nessuna infrazione comporti la sospensione o revoca della patente.

I corsi di recupero punti rappresentano un’opzione per recuperare i punti persi. Questi corsi sono comunicati ufficialmente tramite il Ced del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il corso per le patenti di macrocategoria A e B dura 12 ore e consente di riottenere 6 punti; per le patenti di macrocategoria C, D, CE, DE, KA e KB, dura 18 ore e riporta 9 punti; per il Cqc, dura 20 ore e permette di recuperare 20 punti. Il recupero punti inizia dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza.

Il sistema di decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (Cqc) e al certificato di abilitazione professionale tipo KB, qualora le infrazioni siano commesse durante la guida di veicoli per cui tali abilitazioni sono necessarie.

I soci Aci possono beneficiare di rimborsi per i corsi di recupero. Per i soci Aci Gold Premium, è previsto un rimborso massimo di 250 euro per corsi di aggiornamento e 600 euro in caso di necessità di riottenere la patente dopo la perdita totale dei punti, a condizione di aver frequentato un corso di recupero. Anche i soci di Aci Sistema hanno diritto a rimborsi simili per la partecipazione a corsi di aggiornamento e per il ripristino della patente.