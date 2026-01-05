Punti di svolta positivi per un futuro verde

12.9 C
Il cambiamento climatico può essere affrontato attraverso piccoli passi che possono scatenare una serie di cambiamenti positivi. Il climatologo Tim Lenton spiega come i punti di svolta positivi stanno accelerando la transizione verso un futuro più verde.

Un punto di svolta si verifica quando si supera una soglia e inizia un cambiamento irreversibile. Lenton offre molti esempi, come l’incagliamento della nave Ever Given nel Canale di Suez, che ha bloccato il 30% del traffico di container nel mondo. Ciò dimostra come azioni individuali possano avere conseguenze globali.

Lenton sostiene che è possibile sfruttare il potere dei punti di svolta positivi per accelerare il cambiamento. La storia è piena di esempi, come il movimento delle suffragette che ha ottenuto il diritto di voto per le donne, o la campagna di Greta Thunberg per il clima che ha scatenato un movimento globale.

Alcuni punti di svolta positivi che hanno già raggiunto una larga adesione o che potrebbero farlo in futuro includono: l’adozione di veicoli elettrici in Norvegia, che è nove anni avanti rispetto al mercato globale; il passaggio dal carbone all’energia verde nel Regno Unito e in Danimarca; lo sviluppo dell’idrogeno verde, un carburante prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua usando energia rinnovabile; e l’adozione di diete a base di piante, che potrebbe essere la chiave per la rigenerazione della natura.

