Punti di svolta positivi per un futuro verde

Il cambiamento climatico può essere affrontato attraverso piccoli passi che possono scatenare una serie di cambiamenti positivi. Il climatologo Tim Lenton spiega come i punti di svolta positivi stanno accelerando la transizione verso un futuro più verde.

Un punto di svolta si verifica quando si supera una soglia e inizia un cambiamento irreversibile. Lenton offre molti esempi, come l’incagliamento della nave Ever Given nel Canale di Suez, che ha bloccato il 30% del traffico di container nel mondo. Ciò dimostra come azioni individuali possano avere conseguenze globali.

Lenton sostiene che è possibile sfruttare il potere dei punti di svolta positivi per accelerare il cambiamento. La storia è piena di esempi, come il movimento delle suffragette che ha ottenuto il diritto di voto per le donne, o la campagna di Greta Thunberg per il clima che ha scatenato un movimento globale.

Alcuni punti di svolta positivi che hanno già raggiunto una larga adesione o che potrebbero farlo in futuro includono: l’adozione di veicoli elettrici in Norvegia, che è nove anni avanti rispetto al mercato globale; il passaggio dal carbone all’energia verde nel Regno Unito e in Danimarca; lo sviluppo dell’idrogeno verde, un carburante prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua usando energia rinnovabile; e l’adozione di diete a base di piante, che potrebbe essere la chiave per la rigenerazione della natura.