Punti del televoto per l’Italia all’Eurovision: chi ci ha votato e quanto

Ancora una volta gli scommettitori c’hanno azzeccato (qui per le loro previsioni). Ieri i bookmaker davano Angelina Mango all’ottavo posto, un passo dietro a Joost Klein dei Paesi Bassi (che poi è stato squalificato per uno scontro con una fotografa). Alla fine l’Italia si è classificata davvero settima con 268 punti, 164 dalle giurie e 104 dal televoto. Ma quali sono i paesi che ci hanno premiato con le preferenze del pubblico?



Proprio come è successo con le giurie, Angelina Mango con La Noia non ha ricevuto 12 punti da nessun paese, ma ad avercene dati di più, sono stati: Albania, Malta e Svizzera con 8, subito dopo Israele e Croazia con 7 e poi l’Armenia con 6 (si sono sprecati…).

C’è anche chi ci ha dato uno zero tondo al televoto: Australia, Norvegia, Regno Unito, Ucraina ed Estonia. Se il punteggio che la giuria di San Marino è stato di 10, i cittadini della piccola repubblica non sono stati altrettanto generosi e ci hanno rifilato un 3 su 12. Potevano fare decisamente di meglio.

Insomma, in generale non è andata male, ma poteva andare decisamente meglio. Angelina ci ha regalato una delle migliori performance della finale, di sicuro l’esibizione più ricca e completa di un’artista italiana all’Eurovision. Forse a non convincere del tutto è stata la canzone.

L’Italia ha ottenuto al televoto 104 voti

e chiude a 268 punti. Grazie, Nina. #Eurovision2024 | #ESCita pic.twitter.com/bkggWtUQRx — Since 1990 (@Since1990_F) May 11, 2024

I punti del televoto per l’Italia.

Albania: 8

Malta: 8

Svizzera: 8

Israele: 7

Croazia: 7

Armenia: 6

Moldavia: 4

Grecia: 4

Polonia: 4

Serbia: 4

Portogallo: 4

Spagna: 4

Francia: 4

Lussemburgo: 3

Germania: 3

Belgio: 3

San Marino: 3

Georgia: 3

Azerbaijan: 3

Slovenia : 3

Cipro: 3

Paesi Bassi: 2

Lituania: 2

Svezia: 1

Austria: 1

Resto del mondo: 1

I voti delle giurie per l’Italia.

Ucraina: 2

Regno Unito: 5

Lussemburgo: 0

Azerbaijan: 6

San Marino: 10

Malta: 8

Croazia: 6

Albania: 10

Repubblica Ceca: 0

Israele: 6

Australia: 7

Danimarca: 0

Spagna: 1

Norvegia: 5

Germania: 2

Armenia: 8

Slovenia: 3

Georgia: 7

Svizzera: 6

Moldavia: 10

Grecia: 8

Estonia: 3

Paesi Bassi: 6

Austria: 10

Francia: 0

Finlandia: 0

Portogallo: 5

Belgio: 7

Islanda: 0

Lettonia: 0

Irlanda: 0

Polonia: 7

Cipro: 3

Lituania: 0

Serbia: 6

Svezia: 7

I voti dati dall’Italia.

Israele: 12

Ucraina: 10

Croazia: 8

Svizzera: 7

Francia: 6

Georgia: 5

Armenia: 4

Irlanda: 3

Grecia: 2

Spagna: 1

L’articolo Punti del televoto per l’Italia all’Eurovision: chi ci ha votato e quanto proviene da Biccy.it.







Fonte