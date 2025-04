Puntata speciale di Amici, cosa è cambiato e perché

La sesta puntata del serale di Amici 24 ha presentato alcune novità che non sono passate inosservate ai telespettatori. Maria De Filippi ha salutato il pubblico a mezzanotte e tre minuti, un cambio significativo rispetto ai tempi abituali. La trasmissione, iniziata alle 21:23, ha avuto una durata totale di 154 minuti, inferiore rispetto ai 174 minuti delle precedenti puntate. Questo ha portato a commenti sui social, con molti che hanno definito questa puntata come la più breve nella storia del programma.

Un elemento particolare della serata è stata l’assenza dei guanti di sfida tra i professori e degli interventi comici, decisione probabilmente influenzata dalla recente scomparsa di Papa Francesco. Maria ha iniziato la puntata mostrano un’immagine del Papa e condividendo sue parole che esortavano i giovani a non lasciarsi rubare la speranza. Dopo questo momento di riflessione, la competizione tra le squadre è proseguita, ma senza le consuete sfide e le esibizioni eccentriche dei professori.

Gli ospiti musicali, come Achille Lauro e Holden, sono stati presenti, con quest’ultimo che ha presentato il suo nuovo singolo “Autodistruzione”. La decisione di mantenere un tono più sobrio è stata percepita come un gesto di rispetto in un momento delicato. I telespettatori hanno reagito su Twitter, notando il cambiamento e condividendo opinioni sulla brevità della puntata e sull’assenza di alcuni elementi tradizionali.