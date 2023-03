Puma x Final Fantasy XIV Online, la nuova collezione

Square Enix ha annunciato di aver collaborato con Puma per la creazione di una collezione dedicata al 10° anniversario di Final Fantasy XIV Online, che verrà messa in vendita nei negozi e online in mercati selezionati a partire dal 15 marzo (e dal 25 marzo 2023 in Nord America). La nuova collezione consiste in calzature, abbigliamento e accessori con una palette di colori contrastanti, sui quali ci sono i personaggi più famosi del gioco. Fino a mercoledì 15 marzo, all’interno del gioco, si terrà l’evento di gioco “Little Ladies Day”, che offre varie missioni e ricompense a tempo limitato: l’emote “Little Ladies’ Dance”, l’oggetto di arredamento “Lovely Little Ladies’ Day Advertisement” e l’orchestrion roll “Decisions”. Questa settimana è anche uscita la patch 6.35 del MMORPG Final Fantasy XIV Online. La patch aggiunge il nuovo capitolo della serie di missioni di miglioramento delle armi Manderville, oltre a un nuovo Deep Dungeon: Eureka Orthos, in cui è possibile esplorare un laboratorio in continuo cambiamento alla ricerca di sfide e ricompense.