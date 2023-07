PUMA Phase Wallet, Portafoglio Unisex Adulto, Poliestere, A prova di schiacciamento

Descrizione Prodotto

Raggiungi i tuoi obiettivi. Forever Faster.

Diventare forti con l’abbigliamento sportivo PUMA per bambini.

Nati attivi.

I bambini saranno anche piccoli, ma hanno grandi esigenze in fatto di abbigliamento, perché ogni bambino è un turbine. Per questo abbiamo progettato le nostre camicie, felpe con cappuccio, giacche e pantaloni per bambini in modo che durino a lungo e siano belli da vedere, con materiali di alta qualità che resistono a qualsiasi attività e lasciano respirare la pelle dei tuoi figli.

Tutte le avventure che vuoi.

L’abbigliamento sportivo per bambini di PUMA è stato concepito pensando ai bambini e ai loro desideri. Ciò significa che le nostre magliette, i pantaloni e gli accessori sono stati creati in modo che possano muoversi liberamente, con tessuti che respingono l’umidità dalla pelle e con un look che li distingue a scuola e ovunque desiderino esplorare in seguito.

Unisciti ai grandi.

Le grandi cose arrivano in piccole confezioni. Questo non vale solo per i piccoli con una grande intelligenza, ma anche per il loro guardaroba. I nostri capi per bambini non solo combinano funzionalità, qualità e innovazione, ma sono anche stati progettati con lo stesso obiettivo che accomuna ogni creazione PUMA: far sentire le persone forti e sicure di sé ogni volta che lo indossano.

Scomparto per banconote

Tre scomparti per carte di credito

Scomparto per le monete con zip

Logo PUMA No 1 sulla patta anteriore

8,95 €