PUMA Minicats Ess+ Crew Jogger Fl Tuta Jog Unisex – Bambini e ragazzi

STORIA PRODOTTI

Prepara i più piccoli per il gioco in questo tailleur, completo di top e pantaloni. È abbastanza comodo da consentire ai bambini di esplorare l’intera gamma di movimenti, mentre i genitori adoreranno l’abbottonatura sulla spalla per una facile azione on-and-off. Il look è completato da un audace marchio PUMA – un vincitore garantito.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Contenuto riciclato: realizzato con almeno il 20% di materiale riciclato come passo verso un futuro migliore

Cotone: il cotone nei prodotti PUMA proviene da aziende agricole con particolare attenzione all’agricoltura sostenibile come l’efficienza idrica e la protezione della salute del suolo. Ulteriori informazioni:

DETTAGLI

Girocollo.

Collo, vita e polsini a costine.

Abbottonatura con bottoni sulla cucitura delle spalle per un facile inserimento e spegnimento (taglie 62-86)

Elastico in vita con coulisse interna per un comfort personalizzato

PUMA n. 1 Logo gomma stampa/lamina combinazione sul petto

PUMA n. Stampa logo in gomma sul fianco sinistro

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 28 x 39 x 6 cm; 174 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ PUMA

ASIN ‏ : ‎ B09ZCGMPK9

Numero modello articolo ‏ : ‎ 670138

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Bambini e ragazzi

68% Cotone, 32% Poliestere

Chiusura: Bottone

Lavare in lavatrice

Manica lunga

Minicats ESS+ Crew Jogger FL

21,82€