PUMA Liga Training Pant Core, Pantaloni Uomo

Pantaloni lunghi della linea Puma LIGA Training Pant Core

I pantaloni della tuta offrono grazie alla tecnologia dryCELL una sensazione di piacevole comfort tutto il giorno. Hanno una vestibilità regolare e si adattano al corpo di chi li indossa.

Attraverso alla tecnologia dryCELL questi pantaloni da ginnastica, grazie alle loro proprietà anti-sudore, offrono una piacevole sensazione di asciutto e comfort tutto il giorno.

Pratici pantaloni da corsa che grazie alla loro vestibilità regolare e al girovita elasticizzato, si adattano alle forme del corpo e risultano leggeri e comodi.

I pantaloni della tuta dispongono di due tasche laterali e del classico logo bianco della Puma stampato sulla gamba sinistra.

La tuta sportiva di Puma é un valido candidato per lo sport o per il tempo libero. Questi pantaloni sportivi accompagnano durante fitness, jogging, running o allenamento.

I pantaloni da palestra offrono grazie ad un innovativo materiale il tipico comfort dell’abbigliamento di Puma. Pantalone sportivo che appartiene alla linea dei modelli anatomici della Puma.

Puma – Forever Faster Attraverso la linea “Forever Faster” intendiamo offrire agli atleti la possibilità; di raggiungere alte prestazioni sportive. Non importa in quale stile, colore o taglia. Puma pensa sempre a capi sportivi perfetti per ogni tipologia di sport. I nostri prodotti nascono dalla combinazione tra avanzata tecnologia e alta funzionalità; in uno stile casual con materiali traspiranti resistenti all’acqua e ultraleggeri. Nasce così; un abbigliamento sportivo professionale, in uno stile disinvolto firmato Puma.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19,99 x 19,99 x 5 cm; 280 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 gennaio 2018

Produttore ‏ : ‎ Puma

ASIN ‏ : ‎ B078213LSC

Numero modello articolo ‏ : ‎ 655770 03

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Puma Black-Puma White

100% Poliestere

media

Chiusura: Coulisse

LIGA Training Pant Core

Pantaloni in maglia

Design moderno

