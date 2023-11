PUMA Brief Slip (Pacco da 2) Uomo

La preservazione della qualità. Gli slip uomo Puma Basic in confezione da 2 offrono un sostegno così deciso. La parte anteriore del capo gradisce il ottimo sostegno durante il movimento. La sua particolare silhouette evita segni visibili. Il logo ripetuto sull’elastico in vita dà un ulteriore tocco di stile per un look fresco e contemporaneo.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,4 x 16,9 x 3,9 cm; 136,08 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2023Produttore ‏ : ‎ PumaASIN ‏ : ‎ B07H5PKFGPNumero modello articolo ‏ : ‎ 521030001Categoria ‏ : ‎ Uomo

12,89€