PULP: Dopo 24 Anni Tornano con il Nuovo Album “More”

I Pulp annunciano il loro ritorno con “More”, il nuovo album in uscita il 6 giugno 2025 per Rough Trade Records, dopo 24 anni dal precedente “We Love Life”. Il gruppo di Sheffield, che non ha mai abbandonato l’immaginario musicale britannico, ha iniziato a comporre nuove canzoni durante i concerti del 2023, partendo dalla canzone “Hymn of the North”. Nell’album, oltre a brani originali, ci sono reinterpretazioni di idee del passato, con collaborazioni che includono Richard Hawley e Jason Buckle. Registrato in tre settimane a Londra, questo è il periodo più breve per un album dei Pulp ed è dedicato a Steve Mackey.

Il singolo “Spike Island” anticipa l’album, mescolando synth, violino e chitarra slide, realizzato da James Ford. Il testo è ispirato a un ricordo di Jason Buckle legato a un concerto degli Stone Roses nel 1990. Il brano esplora, in modo tipico dei Pulp, temi di appropriazione e commento sociale.

Il videoclip di “Spike Island”, ideato da Jarvis Cocker, è un esperimento con l’intelligenza artificiale. Utilizza fotografie storiche e trasforma la narrazione in un mix di reale e sintetico. Cocker sottolinea l’importanza della creatività umana, rivelando l’impatto che l’esperienza ha avuto su di lui.

“More” sarà disponibile in varie edizioni in vinile, tra cui un doppio LP e versioni colorate, ognuna con nomi scelti da Cocker. La tracklist includerà oltre a “Spike Island”, brani come “Grown Ups” e “A Sunset”.