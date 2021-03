“Oggi pomeriggio viaggiavo sul bus nel Pinerolese quando all’altezza di Buriasco centro scoppia una delle due ruote gemellari posteriori sinistre. C’è stato un gran botto ma l’autista ha proseguito fino a quando i passeggeri non lo hanno costretto a fermarsi”. E’ il racconto di un passeggero che questo pomeriggio si trovava su uno dei bus di Arriva che gestiscono il servizio di trasporto pubblico in provincia.

“Quando lo abbiamo avvisato – continua il passeggero che ha pubblicato sui social le foto del mezzo danneggiato – il guidatore è sceso a controllare la situazione. E’ risalito e ha chiamato in sede dicendo che aveva i bulloni avvitati male ed era rimasto senza una ruota gemellare. Dalla centrale gli hanno detto di portare comunque a termine la corsa”.

Stando al racconto del passeggero il bus, a quel punto, sarebbe ripartito “sbandando vistosamente”, ma all’altezza di Eataly ha perso anche la seconda ruota della coppia di pneumatici posteriori a sinistra. A quel punto continuare il viaggio è praticamente impossibile, il bus sbanda e l’autista fatica a tenerlo sulla carreggiata.

“La ruota è rotolata sulla carreggiata, il bus si è fermato a ridosso del guard-rail. Meno male che non è arrivato nessuno dal senso opposto e non siamo finiti nel fosso”. A quel punto i passeggeri abbandonano il mezzo danneggiato, qualcuno scatta una foto della ruota danneggiata, chi racconta questa vicenda prova a chiamare l’azienda per lamentarsi dell’accaduto. “Mi hanno risposto che c’era un sito per segnalare i disservizi – dice – Ma almeno delle scuse sarebbero state doverose”.