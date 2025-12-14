Pulizia a Martina Franca

A Martina Franca si è svolta la tappa locale dell’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”, promossa da McDonald’s con il patrocinio del Comune di Martina Franca e la collaborazione dell’associazione “Itria Attiva”. L’evento ha visto l’impegno di quaranta volontari che hanno raccolto oltre settanta chilogrammi di materiali e trenta sacchi di rifiuti in diverse aree del centro urbano, tra cui via Madonna Piccola, corso Messapia, piazza XX Settembre, piazza Roma e piazza Vittorio Veneto.

L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale nato in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia per contrastare il littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. In quattro anni, il progetto ha coinvolto oltre 21 mila persone e più di 400 associazioni locali, raccogliendo complessivamente 14 mila sacchi di rifiuti, più di 50 tonnellate, in oltre 500 tappe, metà delle quali patrocinate da enti pubblici.

McDonald’s collabora anche con Retake, la Fondazione non profit che si occupa della tutela del territorio e dei beni comuni, per la creazione di nuovi interventi condivisi in diverse città italiane. Le giornate di “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel percorso di transizione ecologica avviato da McDonald’s, orientato alla riduzione dell’impatto ambientale dei propri ristoranti.

L’azienda ha già adottato misure come l’eliminazione della plastica monouso, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata, la collaborazione con Comieco per migliorare la riciclabilità del packaging in carta e la trasformazione degli oli di frittura usati in biocarburante destinato ai mezzi di consegna. L’iniziativa rappresenta un modo concreto per sensibilizzare cittadini e dipendenti al rispetto dell’ambiente, proseguendo l’impegno annunciato all’interno del programma nazionale “I’m Lovin It Italy”, che coordina progetti ambientali e sociali nei territori in cui operano i ristoranti della catena.