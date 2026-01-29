10.5 C
Pulitore a Vapore Wireless Tineco FLOOR ONE S7

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Mop Wireless Steam Vacuum Cleaner, 140°C HyperSteam, 180° Flat Position, Anti-Growing Design, FlashDry Self-Cleaning, Up to 80 min Run Time

Scopri il Potere della Pulizia con Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Mop

Tineco, leader nel settore delle pulizie, presenta il suo ultimo capolavoro: FLOOR ONE S7 Stretch Steam Mop Wireless Steam Vacuum Cleaner. Con una storia di oltre due decenni di innovazione e dedizione alla creazione di elettrodomestici di alta qualità, Tineco continua a rivoluzionare il modo in cui puliamo le nostre case.

Tecnologia Avanzata per una Pulizia Perfetta

Il FLOOR ONE S7 Stretch Steam Mop è equipaggiato con la tecnologia HyperSteam a 140°C, che garantisce una pulizia profonda e efficace. La temperatura del vapore non scende mai sotto i 140°C, permettendo di dissolvere facilmente le macchie più ostinate e il grasso. Inoltre, la posizione piatta a 180° consente di raggiungere facilmente le aree più basse e di pulire fino a 13 cm di altezza.

Vantaggi Pratici

  • Pulizia Facile e Veloce: il sistema di auto-pulizia FlashDry consente di pulire il dispositivo in soli 2 minuti e di asciugare in 5 minuti con aria a 85°C.
  • Riduzione dei Nodi: il design Anti-Growing impedisce la formazione di nodi e grovigli, rendendo la pulizia più facile e veloce.
  • Autonomia Estesa: fino a 80 minuti di autonomia per pulire l’intera casa con una sola carica.

Acquista Ora e Scopri il Potere della Pulizia

Non aspettare oltre! Acquista il Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Mop Wireless Steam Vacuum Cleaner e scopri il potere della pulizia perfetta. Con la sua tecnologia avanzata e i suoi vantaggi pratici, questo dispositivo è il compagno ideale per mantenere la tua casa pulita e ordinata.

