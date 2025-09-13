25.2 C
Pulisic in dubbio per Milan Bologna, condizioni da monitorare

Christian Pulisic potrebbe non partecipare alla partita tra Milan e Bologna. Questo rappresenta un ulteriore problema per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che deve già fare a meno di Rafael Leao.

L’attaccante statunitense è tornato in Italia dopo gli impegni con la nazionale, ma le sue condizioni fisiche sono preoccupanti. Pulisic è infatti in dubbio per il match, che si svolgerà domenica sera con inizio alle 20.45.

Le ultime notizie sui suoi problemi fisici indicano che la presenza in campo non è garantita.

